رئيس وزراء إثيوبيا يتفقد سد النهضة: في تقدم جيد للغاية

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إنه تفقد سد النهضة، صباح اليوم، وإنه (السد) في تقدم جيد للغاية.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن "الدعم والمتابعة لدينا مستمران".

وأضاف آبي أحمد أن تطور الإنشاءات في سد النهضة تؤكد أن بلاده "ستجعل ازدهارها حقيقة واقعة".

وكان وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا قد أقروا اتفاقا جزئيا حول ٣ من العناصر الرئيسية الحاكمة للاتفاق المأمول حول سد النهضة.

كما قرر الوزراء، وفق بيان مشترك، استمرار مشاورات اللجان الفنية والقانونية حول العناصر العالقة حتى الاجتماع الوزاري المقرر في واشنطن يومي ١١ و١٢ فبراير الجاري، على أن يجري التوقيع على الاتفاقية بنهاية الشهر.