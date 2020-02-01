كينن تتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بفوز مثير على موجوروزا

توجت نجمة التنس الأمريكية الشابة صوفيا كينن بأول لقب لها على مستوى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، بفوزها ببطولة أستراليا المفتوحة بعدما حققت انتصارا مثيرا على الإسبانية جاربين موجوروزا 4 / 6 و6 / 2 و6 / 2 اليوم السبت في المباراة النهائية للبطولة.

وحرمت كينن /21 عاما/ منافستها الإسبانية من التتويج للمرة الأولى بلقب أستراليا المفتوحة، علما بأن موجوروزا أحرزت لقبين في بطولات جراند سلام كان آخرهما في بطولة ويمبلدون عام 2017 .

وكانت مباراة اليوم هي المباراة النهائية الأولى لكل من اللاعبتين في بطولة أستراليا المفتوحة، كما كانت هذه هي المرة الأولى التي تخوض فيها موجوروزا /26 عاما/ المباراة النهائية لإحدى بطولات جراند سلام منذ تتويجها بلقب ويمبلدون 2017 .

وبعد أن فجرت كينن، المصنفة 14 للبطولة، مفاجأة من العيار الثقيل وأطاحت بالنجمة الأسترالية أشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا، من المربع الذهبي، تجاوزت العقبة الأخيرة وتغلبت على موجوروزا لتعتلي منصة التتويج بأكبر لقب في مسيرتها حتى الآن.

وأخفقت موجوروزا اليوم في الثأر لهزيمتها في أول مواجهة لها أمام كينن، وكانت في العام الماضي، حيث خسرت أمامها في بطولة بكين.

وتستعد كينن لأن تصبح أصغر لاعبة أمريكية تقفز لقائمة المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي للمحترفات منذ 1999 وذلك عندما تصدر النسخة الجديدة من التصنيف العالمي بعد غد الاثنين.