حسام زكي: التحرك داخل مجلس الأمن بعد الطرح الأمريكي «ليس مربط الفرس»

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال إن بلاده على استعداد للذهاب إلى مجلس الأمن مرة أخرى للتأكيد على أن الفلسطينيين يرغبون في السلام وجاهزون للحل على أسس متوازنة وعادلة وليست ظالمة أو مجحفة كما قدمتها خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميًا بـ«صفقة القرن».

وأضاف زكي في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن «التحرك داخل مجلس الأمن ليس مربط الفرس»، متابعًا: «مربط الفرس أن يكون مجلس الأمن منصة مجددًا لإطلاق الرئيس محمود عباس الموقف الفلسطيني بعد طرح الخطة».

وأشار إلى أن «أبو مازن» قال إن بلاده ليس لديها مشكلة في التفاوض والوصول إلى حل للقضية، منوهًا أن التفاوض إذا كان على أساس الخطة التي قدمتها الولايات المتحدة فمصيرها الرفض جملة وتفصيلًا.

وتابع: «لا يجوز أن تكون الخطة أساس لأي مفاوضات، التفاوض على الأسس المقبولة دوليًا والأسس الموضحة في مبادرة السلام العربية، وليس الخطة الجديدة لأنها مجحفة للفلسطينيين بشكل كبير».

وعقدت جامعة الدول العربية، مساء السبت، اجتماعًا طارئًا؛ لبحث سبل مواجهة خطة السلام الأمريكية، التي طرحها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.