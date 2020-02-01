الصحة: عاملين حسابنا في الإجراءات الوقائية وأماكن العزل للقادمين من ووهان

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، اتخاذ الإجراءات الوزارة كافة الاستعدادات والإجراءات الوقائية لاستقبال المصريين الراغبين في العودة من ووهان الصينية، معقبًا: «عاملين حسابنا في الإجراءات الوقائية وأماكن العزل لاستقبال كافة الأعداد القادمة فضلًا عن الإجراءات الوقائية لمقدمي الرعاية الصحية».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لـ«نشرة أخبار Dmc»، المذاعة عبر فضائية «Dmc»، مساء السبت، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تتابع ميدانيًا، منذ صباح الأمس، خطة التأمين الطبي لاستقبال المصريين القادمين من الصين، وأكدت أن الوضع في مصر مطمئن حتى هذه اللحظة ولم يتم رصد أي حالات مشتبه فيها أو مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى تفقد «زايد»، منذ اتخاذ القيادة السياسية القرار بعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية بعد انتشار كورونا المستجد، تجهيزات الحجر الصحي الذي تم تخصيصه لاستيعاب العائدين وجميع المتعاملين معهم، لافتًا إلى مراجعتها الإجراءات اللوجستية اللازمة وتأكدها من توافر سبل الإعاشة والإقامة مدة 14 يومًا؛ فترة حضانة المرض.

ولفت متحدث الوزارة إلى استقبال وزيرة الصحة، مساء الجمعة، الأطقم الطبية والإدارية المشاركة في الحجر الصحي المخصص للعائدين، موضحًا أن الأطقم الطبية والإدارية بها كافة التخصصات من: أطباء ومتخصصي حاسبات ونظم معلومات، وإداريين، وفنيي معامل، وفنيي أشعة، ومراقبي نفايات، بالإضافة إلى الفرق المعاونة في تقديم الخدمات الفندقية.

وقال إنه تم توفير أفضل الخدمات اللوجستية ومسكن وإعاشة لجميع المتعاملين مع المصريين، وتخصيص مستشفى لأي حالة مشتبه في إصابتها للتعامل معها، ذاكرًا أن وزيرة الصحة ناقشت اليوم مع الفريق الطبي والإداري خطة التأمين الطبي بشكل كامل، وفقًا للدليل الإرشادي لمنظمة الصحة العالمية، وكافة الإجراءات الوقائية لهم خلال تعاملهم مع القادمين من الصين.