صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الجمعة، ضد فرض استدعاء شهود وإصدار أوامر إبراز وثائق في محاكمة عزل الرئيس دونالد ترامب البرلمانية، في هزيمة كبيرة ولكن متوقعة للديمقراطيين.

وجاء التصويت بواقع 51 صوتا مقابل 49، حيث صوت مشرعان جمهوريان فقط مع الديمقراطيين في صالح استدعاء شهود أو وثائق في المحاكمة، حيث جرى تحديد تصويت نهائي يوم الأربعاء المقبل يتوقع فيه تبرئة ترامب من الاتهامات الرامية إلى عزله.

ومنذ بدء المحاكمة، يحاول الديمقراطيون إقناع 4 جمهوريين على الأقل لدعمهم من أجل الحصول على أغلبية تصويت لصالح استدعاء شهود ووثائق للمحكمة.

وانتقد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، تصويت المجلس على عدم استدعاء الشهود أو إصدار أوامر إبراز وثائق في محاكمة عزل الرئيس دونالد ترامب البرلمانية.

وقال شومر للصحفيين بعد تصويت مجلس الشيوخ: "لا شهود ولا وثائق في محاكمة العزل. هذا غدر. إنها مأساة كبرى".

وصوت جمهوريان فقط مع الديمقراطيين على استدعاء الشهود، وهو ما لا يكفي للتغلب على معارضة حزب الأغلبية في المجلس.

وقال شومر: "أمريكا ستتذكر هذا اليوم"، واصفا المحاكمة بأنها "صورية". وأضاف في إشارة إلى النتيجة المتوقعة للمحاكمة، والتي لن يتم فيها إدانة الرئيس: "البراءة لن يكون لها أي قيمة. الأمريكيون سيعرفون أن هذه المحاكمة ليست حقيقية".

في غضون ذلك، قالت القيادة الجمهورية إن المحاكمة الرامية إلى عزل ترامب في مجلس الشيوخ الأمريكي ترامب ستنتهي "في الأيام القادمة".

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، في بيان، إنه لم تكن هناك حاجة إلى شهود أو وثائق في المحاكمة، مصرا على أن التحقيقات التي أجريت في مجلس النواب كانت كافية.

وأضاف ماكونيل: "أعضاء مجلس الشيوخ سيتشاورون فيما بينهم مع مدراء مجلس النواب المنتدبين في جلسات مجلس الشيوخ ومع محامي الرئيس لتحديد الخطوات القادمة مع استعدادنا لإنهاء المحاكمة في الأيام القادمة".

ويصوت مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن عزل الرئيس ترامب من منصبه يوم الأربعاء المقبل، وفقا لتشريع يجري التصويت عليه في المجلس.

ويدعو مشروع القانون إلى تخصيص 4 ساعات للمناقشة يوم الاثنين اعتبارا من الساعة 11 صباحا.

ثم سيعود مجلس الشيوخ لعقد جلسة يوم الأربعاء الساعة 4 مساء بالتوقيت المحلي للتصويت النهائي على عزل ترامب من منصبه.