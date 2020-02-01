قال عمرو أديب، إن الإعلام في الخارج وبالأخص داخل الولايات المتحدة الأمريكية يكمن دوره في «تحديد الحاجة اللي مش مظبوطة»، على حد تعبيره.

وأضاف خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، الجمعة، أن يغار من الواقع الأمريكي، موضحًا: «شاهدت في الإعلام خبراء، وحرية تبادل وجهات النظر، والعديد من المتخصصين في كل شيء مثل الشرق الأوسط والمغرب العربي والعراق وحتى الشؤون العسكرية».

وتابع: «المعلومات متاحة، والأفكار متاحة، وأنا نفسي أشوف المستوى ده في بلدي والعالم العربي، وأتمنى أن يستطيع الناس أن يتكلموا بحرية».

وقال إنه في واشنطن، رصد وجهات نظر تفيد بتقارب الرئيسين المصري والأمريكي؛ ما يجعل مصر شريكًا مؤثرًا في العالم.

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