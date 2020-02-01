نصف ساعة تحسم انتقال إيجالو لمانشستر يونايتد

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نجح فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في حسم صفقة خلال الدقائق الأخيرة قبل غلق سوق الانتقالات الشتوية في إنجلترا، وضم المهاجم أوديون ايجالو على سبيل الإعارة من نادي شنغهاي شينخوا الصيني.

وأبرم العقد خلال آخر نصف ساعة من سوق الانتقالات الشتوية التي أغلقت في إنجلترا أمس الجمعة في الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة، وانضم لاعب المنتخب النيجيري السابق إلى الفريق الإنجليزي بعقد إعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وسبق لايجالو اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لعب لفريق واتفورد بين عامي 2014 و2017 وقد شارك معه في 99 مباراة سجل خلالها 39 هدفا.

وجاء ضم ايجالو ضمن مساعي أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد لإيجاد بديل ماركوس راشفورد الغائب بسبب إصابة في الظهر.

كذلك تعاقد مانشستر يونايتد مع حارس المرمى ناثان بيشوب في صفقة لم يتم الكشف عن قيمتها المالية، كما أبرم صفقة كبيرة أمس الأول الخميس تمثلت في التعاقد مع برونو فيرنانديز من سبورتينج لشبونة البرتغالي مقابل 47 مليون جنيه إسترليني (1ر65 مليون دولار).

ووصل إجمالي نفقات أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في سوق الانتقالات إلى نحو 8ر138 مليون جنيه إسترليني (7ر242 مليون دولار)..