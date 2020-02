بالفيديو - صلاح يسجل بطريقة رائعة في مرمى ساوثهامبتون

نجح محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في تسجيل هدفا رائعا بمرمى ساوثهامبتون بمباراة الجولة 25 من البريميرليج، والمقامة على ملعب الأنفيلد.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة 72، بعدما استقبل تمريرة رائعة من جوردان هندرسون قائد الريدز، ليترجمها الفرعون في مرمى ساوثهامبتون بنجاح.

وافتتح التسجيل لليفربول تشامبيرلين في الدقيقة 47، وأضاف هندرسون الهدف الثاني بالدقيقة 60، قبل أن يحرز صلاح ثالث أهداف الريدز عند الدقيقة 72.

ورفع صلاح رصيده إلى الهدف رقم 13 في البريميرليج، ويواصل الاقتراب نحو جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي ومتصدر ترتيب الهدافين بـ17 هدف.

Mo Salah looking to do a 3 peat with the golden boot. Another game. Another goal. 3-0 #LIVSOU pic.twitter.com/2GxkjY9B4d