«نيابة المنيا» تحقق في واقعة إلقاء أم نفسها وطفليها بالبحر اليوسفي

بدأت النيابة العامة ببني مزار، شمال محافظة المنيا، تحت إشراف المستشار أبوالوفا عيسي، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، التحقيق في واقعة قيام ربة منزل بإلقاء نفسها وطفليها بمجرى البحر اليوسفي في قرية ساقولا، مما تسبب في وفاة طفليها، ونجح الصيادون في إنقاذها.

وقررت النيابة العامة، استدعاء أهل زوجها، وعدد من شهود العيان، للتأكد من حقيقة أقوال الأم المتهمة بقتل طفليها، ومعرفة المشاكل الواقعة بينهم والتي كانت سببا في الواقعة ولجوءها للانتحار.

وكان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقي بلاغا من أهالي قرية ساقولا بمركز بني مزار شمال المنيا، بقيام ربة منزل بإلقاء نفسها وطفلين بمجرى البحر اليوسفي.

وعلى الفور انتقل العميد محمود الحلواني، مأمور مركز شرطة بني مزار، ومدير أمن المنيا، قد تلقى بلاغا من أهالي قرية ساقولا بمركز بني مزار شمال المنيا، بقيام ربة منزل بإلقاء نفسها وطفلين بمجرى البحر اليوسفي.

وانتقل مأمور مركز شرطة بني مزار، على رأس قوة ترافقه فرق الإنقاذ النهري، حيث تبين قيام مروة . ص. ع، البالغة من العمر 30 عاما، ربة منزل وحاصلة على دبلوم، بإلقاء نفسها وطفليها «محمد – 9 سنوات»، و«كمال – 6 سنوات» في مجرى البحر اليوسفي بالقرية، ونجح الصيادون في انقاذها من الغرق، فيما لقي الطفلان مصرعهما غرقا.

وتمكنت فرق الإنقاذ البحري من استخراج جثتي الطفلتين، وإيداعهما مشرحة مستشفى بني مزار العام.

وتبين من تحريات المباحث الجنائية، عن وجود خلافات منذ اكثر من شهر ونصف، بين الزوجة وأهل زوجها بسبب رغبتها في إقامة منزل منفصل عن أسرة زوجها الذي يعمل بالسعودية، وأنها ذهبت إلى أسرة زوجها لاصطحاب طفليها لرؤيتهما وأثناء مرورها أمام مجرى البحر اليوسفي قامت بدفع طفليها وألقت نفسها خلفهما مما تسبب في وفاتهما.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.