الأهلي يحيي ذكرى شهداء «مجزرة بورسعيد»

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أحيى الحساب الرسمي للنادي الأهلي، عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، الذكرى الثامنة لشهداء مجزرة بورسعيد، اليوم السبت.

وتحل اليوم السبت الذكرى الثامنة لضحايا حادث بورسعيد الذي رحل على إثره 72 مشجعا للنادي الأهلي قبل 8 سنوات.

وسقط 72 شهيدًا من جماهير الأهلي في الأول من فبراير عام 2012، عقب مواجهة المصري في الدوري الممتاز، والمعروفة إعلاميًا بمجزرة بورسعيد.

وكتب حساب "الأهلي" على موقع التواصل الإجتماعي : "شهداء في الجنة.. أحياء في قلوبنا لن ننساكم أبد الدهر".

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الهلال السوداني، اليوم السبت في الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.