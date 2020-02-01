 الرئاسة الجزائرية: أردوغان أخرج الحديث مع تبون عن سياقه فيما يتعلق بملف الذاكرة الوطنية - بوابة الشروق
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الرئاسة الجزائرية: أردوغان أخرج الحديث مع تبون عن سياقه فيما يتعلق بملف الذاكرة الوطنية

هديل هلال
نشر فى : السبت 1 فبراير 2020 - 8:19 م | آخر تحديث : السبت 1 فبراير 2020 - 8:19 م

قالت الرئاسة الجزائرية إنها فوجئت بتصريح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشأن أحداث متعلقة بتاريخ البلاد.

وأوضحت، وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء السبت، أن «أردوغان أخرج الحديث مع الرئيس تبون عن سياقه فيما يتعلق بملف الذاكرة الوطنية».

وأكدت أن «المسائل المتعلقة بالذاكرة الوطنية لها قدسية لدى الجزائريين»، مشيرة إلى أن تصريحات الرئيس للتركي لا تساهم في الجهود التي تبذلها الجزائر وباريس لحل قضايا الذاكرة.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في تصريحات أمس الجمعة، أنه طلب من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إرسال بعض الملفات المتعلقة بمجازر قامت بها فرنسا في الجزائر خلال الاستعمار.

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