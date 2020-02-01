«الصدر» يدعم تكليف علاوي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

وصف الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر مساء اليوم السبت تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة بأنه "خطوة جيدة".

وقال الصدر في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اليوم سيسجل تاريخ العراق بأن الشعب هو من اختار رئيسا لوزرائه وليس الكتل وهذه خطوة جيدة ستعزز بالمستقبل".

وأضاف:"اليوم، نحن الثوار ملزمون بالاستمرار بالتظاهر السلمي، من أجل إكمال الكابينة الوزراية المستقلة، النابعة من الشعب وإلى الشعب. اليوم نأمل من الأخ محمد علاوي أن لا يستسلم للضغوطات الخارجية والداخلية، وأن يعلن عن برنامجه، ويسرع في البدء بالانتخابات المبكرة، وأن يسعى إلى سيادة العراق واستقلاله، بما يحفظ للبلد مكانته وقراره وهيبة قواته الأمنية".

وأوضح:"اليوم أعلن عن منع كل من ينتمي لي أن يزج نفسه بالحكومة، وأن لا يؤثر لا من قريب ولا من بعيد في تشكيلها".

وتابع:"نعم إن أراد دعماً لتقويته بصورة مستقلة، فأنا والشعب مستعدون لذلك. أتمنى أن يكون تكليف رئيس الجمهورية للأخ محمد علاوي مقبولا ومرضيا من الشعب، وأن يتحلوا بالصبر، ويستمروا على نهجهم السلمي في تظاهراتهم من أجل العراق".

وبيّن الصدر، :"إن فشل في تشكيل حكومته، فنحن مع الشعب ضد الطائفية والعرقية والحزبية والفئوية والفساد".

وكان محمد توفيق علاوي قد أعلن في وقت سابق اليوم عن تكليفه من قبل الرئيس العراقي برهم صالح بتشكيل الحكومة، وفيما دعا المتظاهرين الى الاستمرار بالتظاهرات، مؤكدا أنه لا يستحق هذا المنصب إذا لم يحقق مطالب المتظاهرين.