قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد درجات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، ومن المقرر أن يتم إعلانها، غدًا الأحد، عقب اعتمادها من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأكد وكيل الوزارة في تصريح له اليوم السبت، أن النسبة العامة للنجاح مرتفعة جدًا هذا العام، ويعد ذلك مؤشرًا جيدًا لتطور التعليم بالمحافظة خاصة داخل الوديان.

جدير بالذكر أن 2686 طالبًا وطالبة أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء موزعين على 69 لجنة، بواقه 14 لجنة بمدينة الطور، و5 لجان بمدينة شرم الشيخ، و5 بمدينة دهب، و3 بمدينة نويبع، وفي مدينة كاترين 8 لجان، وفي مدينة أبورديس 7 لجان، ومدينة أبوزنيمة 11 لجنة، ومدينة رأس سدر 16 لجنة.