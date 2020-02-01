وزير الاتصالات: نعمل على تأسيس مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة تعمل على تأسيس مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تقام على مساحة 220 فدانًا، تنتهي المرحلة الأولى منها العام الحالي، وتشتمل على مجال البحوث والتطبيقات في مجال الذكاء الاصطناعي، وبحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإنشاء مركز للتدريب، والتكنولوجيات المساعدة؛ لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة عبر عدد من التطبيقات التكنولوجية المختلفة، وأكاديمية لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشمل كذلك إنشاء أول جامعة من نوعها في الوطن العربي وأفريقيا لتكنولوجيا المعلومات، والتي تعد أول جامعة معلوماتية في الوطن العربي.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الثامنة التى يعقدها حزب مستقبل وطن، مساء اليوم السبت، لمناقشة دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية.

وأضاف «طلعت»، أن الوزارة تعمل على توفير كل عناصر صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخدمة الاقتصاد المصري، وفي النهاية المواطن المصري، موضحًا أنه لا يمكن إتمام المشروعات دون وجود بنية تحتية قوية في الاتصالات والإنترنت.

وأوضح الوزير، أن سرعة الإنترنت في مصر بلغت 5.7 ميجا بايت في الثانية خلال 2018، حيث كانت تحتل مصر المركز الـ40 على مستوى أفريقيا، من بين 44 دولة، إلى أن تم الاستثمار في مجال البنية التحتية للإنترنت، بمبلغ مليار و600 مليون دولار، بما يعادل 30 مليار جنيه، لتحتل مصر المركز السادس في ديسمبر 2019، وتصبح السرعة 26.5 ميجابايت في الثانية.