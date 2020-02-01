وزير التعليم: نظام الامتحانات الجديد بالمرحلة الثانوية يساعد على الفهم بدلا من الحفظ

نشر طارق شوقي وزير التربية والتعليم فيديو، عبر صفحته الشخصية علي موقع فيسبوك، يوضح فيه مزايا نظام التقييم الجديد وكيفية المذاكرة من أجل فهم نواتج التعلم الحقيقة فى الثانوية المعدلة لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، وفهم الامتحانات الإلكترونية التي تطبقها الوزارة على طلاب المرحلة الثانوية الصفين الأول والثاني الثانوى.

وقال شوقي إن نظام الامتحانات الجديد يساعد الطالب على تطبيق الفهم بدلا من الاعتماد على الحفظ والتلقين، مع السماح للطلاب بدخول لجنة الامتحان بالكتاب المدرسي مما يوفر على الطلاب عبء حفظ المعلومات، ولكن يشترط أن يكون الطالب فهم كل نواتج التعلم والأهداف الخاصة بكل درس في المنهج قبل دخول الامتحان، مع الحرص على مذاكرة الدرس من خلال مصادر التعلم الموجودة على بنك المعرفة المصرى.

وأضاف شوقي أن أسئلة الامتحانات الإلكترونية تتنوع بين أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة مقالية، وتابع "فى سؤال التعبير في اللغة العربية لم يعد الطالب في حاجة إلى كتابة 25 سطرا فى موضوع التعبير ولكن نظام الامتحانات الالكترونية الجديد يطلب منه كتابة 10 أسطر"، مشيرا إلي أن تقييم و تصحيح إجابات الامتحانات الالكترونية يقوم به معلمون ويتم تقييم الإجابات بناء على أساس مقياس تدريجى يقيس مكتسبات الطالب لنواتج العلم ، والخطوات التي يتبعها الطالب للوصول إلى الإجابة وأن الامتحانات الالكترونية الجديدة تتطلب تحرر تفكير الطالب من حفظ المحتوى العلمى، والتركيز على قياس مهارات الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير النقدي والتعليم العميق.