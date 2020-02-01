محافظ الغربية: نقل موقف الجلاء إلى موقعه الجديد أمام نادى الغزل

أعلن طارق رحمى محافظ الغربية، نقل موقف الجلاء اليوم، إلى موقعه الجديد أمام نادى الغزل على كورنيش ترعة القاصد لتسبب موقع الموقف القديم فى تكدسات مرورية بشارع الجلاء والإساءة للمظهر الحضارى للشارع.

الجدير بالذكر، أن هذا الموقف يضم خطوط طنطا / السنطة ، طنطا / ميت غمر ، طنطا / سبطاس ، طنطا / ميت حبيش البحرية ، طنطا / شرشابة ، طنطا / زفتى ، طنطا / ميت غزال ، طنطا / الطور ، طنطا / دفرة ، طنطا / الجعفرية ، طنطا / نيفيا ، طنطا / شبراقاص ، طنطا / كفر الشيخ مفتاح ، سبرباى / الجلاء السريع ، الجلاء / الجملة / السريع.

وأكد محافظ الغربية أنه جار استغلال الأراضى الغير مستغلة بالتنسيق، مع الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ لعمل مخططات نقل المواقف العشوائية والأسواق إليها لتوفير السيولة المرورية لشوارع المحافظة والحفاظ على المظهر الحضارى لها.