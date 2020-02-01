وزير خارجية فلسطين: الوزاري العربي قدم الدعم للتحرك الفلسطيني القادم

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي رضا الجانب الفلسطيني عن القرار الصادر من الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب اليوم، والذي رفض خطة السلام الأمريكية وقدم الدعم التحركات الفلسطينية القادمة الرامية للتصدي للخطة عبر الدعوة لاجتماعات لمنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي وحركة عدم الانحياز، إضافة إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن في 11 فبراير الجاري.

جاء ذلك، في مؤتمر صحفي مشترك عقد اليوم السبت عقب الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث "صفقة القرن" الأمريكية الاسرائيلية، وضم كلا من :وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم" رئيس الاجتماع"، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.

وقال "المالكي ":"لقد حصلنا على ما أردناه من هذا الاجتماع وبما يؤسس لتحرك أوسع"، مشيرا إلى أن الدول الإسلامية والأوروبية وغيرها كان تراقب ما سوف يخرج عن هذا الاجتماع، مشيرا إلى أن فلسطين حصلت على الدعم العربي خلال الاجتماع.

وأضاف"المالكي":" إننا سنعتمد أساساً على مخرجات هذا الاجتماع كبداية وكخطوة أولى ثم سننطلق يوم الإثنين القادم لمنظمة التعاون الإسلامي للحصول على قرار مماثل ثم نتوجه إلى قمة الاتحاد الإفريقي خاصة أن مصر هي التي تترأس الاتحاد الإفريقي حالياً من أجل دعم مواقف الشعب الفلسطيني في رفض هذه الصفقة" .

وتابع"المالكي" :"لقد طلبنا اجتماعات على مستوى حركة عدم الانحياز، وهناك اجتماع لمجلس الأمن في الحادي عشر من فبراير الجاري، كما سيكون هناك اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي".

وأشار المالكي إلى أن هذه التحركات تأتي بدعم وتأييد جامعة الدول العربية، منوها بأن القرار العربي الذي صدر اليوم شامل وكامل يغطي كافة الجوانب وهو يرفض الخطة في إشارة واضحة من الجامعة العربية والتأكيد على عدم التعاطي مع الخطة بأي شكل من الأشكال، وتأكيد التمسك بخيار السلام كخيار استراتيجي لدينا خيار آخر.

ومضى وزير الخارجية الفلسطيني قائلا "إن الخيار العربي هو المبادرة العربية للسلام التي تم اعتمادها في القمة العربية ببيروت عام 2002 و هي التي يجب أن تكون الأساس لأية عملية سلام قادمة".

وأوضح أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" سوف يتحدث أمام مجلس الأمن في 11 فبراير الجاري.

وقال "المالكي" إن أي من يأتي لحكم إسرائيل عليه أن يعلم أن مبادرة السلام العربية هي خيار استراتيجي.

وأضاف"المالكي "إننا بهذا القرار نرسل رسالة استباقية بأن هناك استعدادا عربيا للسلام ولكن اعتمادا على المرجعيات العربية والشرعية الدولية، وليس لدينا أي إشكالية للتفاوض مع أي من يأتي لحكم إسرائيل على أساس مبادرة السلام ومرجعيات السلام".

من جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط" إن هذا قرار جماعي صادر بموافقة كاملة من الجميع برفض الخطة الأمريكية"صفقة القرن" باعتبار أنها لاتلبي الحد من الاحتياجات والمتطلبات العربية".

ووصف "أبو الغيط" القرار الصادر عن مجلس وزراء الخارجية العرب بأنه "ممتاز"، وقال" إنني أراه وسيلة لكي يلتف العالم حول الموقف الفلسطيني"، مشيرا إلى أن هذا يوم جيد للغاية للقضية الفلسطينية.