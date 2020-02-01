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تعقد جامعة الدول العربية، مساء السبت، اجتماعًا طارئًا؛ لبحث سبل مواجهة خطة السلام الأمريكية.ونقدم بثًا مباشرًا للاجتماع نقلًا عن فضائية «إكسترا نيوز»: