مدبولي يتابع جهود تطوير شركات حليج وتجارة الأقطان

توفيق: الانتهاء من إنشاء وتشغيل أول المحالج المطورة بالفيوم.. وجار استكمال الخطة بتحديث وتطوير محلجى الزقازيق وكفر الدوار

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، تقريراً من هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال العام، حول الجهود المبذولة من قبل الوزارة فى شأن تطوير شركات حليج وتجارة الأقطان، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات الوزارة.

وأشار توفيق، إلى أنه تم البدء في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير وتحديث محالج الأقطان، وصولاً لتحسين قدراتها وكفاءتها إلى جانب الاهتمام بجودة القطن المحلوج (الشعر)، وذلك بقيمة تقديرية تصل إلى نحو مليار جنيه، موضحاً أن الخطة تقوم على دمج عدد (9) شركات تابعة تعمل في مجال حليج وتجارة وتصدير الأقطان لتصبح شركة واحدة، وذلك بحلول 30 يونيو 2020.

ونوه الوزير إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من هذا الدمج والوصول بعدد الشركات إلى (4) شركات تمهيداً لدمجها في شركة واحدة كما هو مخطط، وبحيث تصبح هذه الشركة كيانا قويا وقادرة على المنافسة، وذلك من خلال استخدام أحدث التكنولوجيات المطبقة في صناعة حلج الأقطان.

وأضاف أن خطة تطوير شركات حليج وتجارة الأقطان، تتضمن تخفيض عدد المحالج الحالية والتي يصل عددها إلى 25 محلجاً، لتصبح 11 محلجاً جديداً فقط، بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 3 أضعاف الطاقة الحالية، حيث من المقرر أن تتمكن المحالج الجديدة من حليج كمية 4.4 مليون قنطار/سنة بدلاً من 1.5 مليون قنطار/سنة للمحالج القديمة القائمة حالياً.

وتناول التقرير الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل أول المحالج المطورة، وذلك بمحافظة الفيوم، وجار إستكمال الخطة والبدء في أعمال تحديث وتطوير محلج الزقازيق بمحافظة الشرقية، ومحلج كفر الدوار بمحافظة البحيرة خلال العام الحالي.

وأوضح توفيق، أن مشروع تطوير محلج الفيوم تم تنفيذه على مرحلتين، بتكلفة اجمالية تقدر بحوالى 250 مليون جنيه، وتم الإنتهاء من إجراء التجارب للماكينات والمعدات المستوردة من الهند على القطن المصري بنجاح سواء للأقطان الطويلة (قبلي) أوالطويلة (بحري) حيث أثبتت كفاءة في التشغيل والحفاظ على الخواص الطبيعية للقطن المصري، وإنتاج بالات قطن خالية تماماً من الشوائب.

وأشار الوزير إلى أن المحلج يعمل حالياً على حلج أقطان "جيزة 95" المشتراة من المزارعين في الموسم الحالي 2019/2020، وفقا لمنظومة تجارة القطن الجديدة، والتي تم تطبيقها في محافظتي الفيوم وبنى سويف.

من جانبه ثمن رئيس الوزراء، الجهود المبذولة من قبل الوزارة في شأن تطوير شركات حليج وتجارة الأقطان، مشيدا بنجاح مشروع تطوير محلج الفيوم، موجها بضرورة الانتهاء من تحديث وتطوير باقى المحالج.