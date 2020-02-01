الهند: زيادة نفقات الدفاع بواقع 2% وسط التوترات مع باكستان

تعتزم الهند زيادة نفقاتها الدفاعية بنسبة 2% خلال العام المالي المقبل في خضم تنامي التوترات مع جارتها اللدود باكستان.

وأظهرت بيانات الموازنة الجديدة للبلاد للعام المالي الجديد الذي يبدأ في الأول من أبريل المقبل، أن نفقات الدفاع ستزيد إلى 23ر3 تريليون روبية (3ر45 مليار دولار)، مقارنة بتقديرات معدلة خاصة بالعام المالي الحالي والتي أشارت إلى 16ر3 مليار.

وسيتم توجيه حوالي 13ر1 تريليون روبية من إجمالي المبلغ المخصص لتحديث القوات الهندية، بزيادة 3% عن العام الجاري.

وكانت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان أعلنت اليوم السبت خفض الضرائب المفروضة على الأفراد ووسعت نطاق نسبة العجز المسموح بها في الميزانية للعامين الماليين الحالي والمقبل لتحفيز الاقتصاد الهندي المتباطئ.

جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة اليوم للموازنة العامة الجديدة للبلاد أمام البرلمان.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن سيتارامان قولها إن الحكومة سوف تتجاوز العجز المستهدف في الميزانية للعام الثالث، ليصل إلى 8ر3% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالنسبة المستهدفة والتي تبلغ 3ر3 % في العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية في مارس.

وجرى توسيع نطاق العجز المستهدف في ميزانية العام المالي المقبل الذي يبدأ في الأول من إبريل المقبل إلى 5ر3%.