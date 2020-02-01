ترامب يتجه إلى تقييد الهجرة من 6 دول جديدة

قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية اليوم الجمعة أن الرئيس دونالد ترامب بصدد إصدار توجيه يقيد من خلاله الهجرة من ست دول إضافية، مشيرين إلى مخاوف أمنية.

والدول الست هي: نيجيريا، ميانمار، إريتريا، قرغستان، السودان، وتنزانيا. وستتعرض الدول لقيود متناسبة، حسبما قال المسؤولون. وستدخل هذه القواعد الجديدة حيز التنفيذ يوم 22 فبراير.

ولم تصل القواعد الجديدة إلى حد حظر السفر التام، وسوف تسمح مع ذلك بالتأكيد بالسفر إلى الولايات المتحدة.

ويتم فرض القواعد قبيل انتخابات مقررة في وقت لاحق من هذا العام، وتأتي بعد ثلاث سنوات من فرض ترامب حظرا على السفر من عدد من الدول التي غالبية سكانها من المسلمين، ما أثار حالة غضب، وتم تعديل الحظر وتم تأييدها حينذاك بحكم قضائي.

ومن المتوقع أن يوقع الرئيس رسميا ويصدر التوجيه الجديد اليوم الجمعة على أقرب تقدير.