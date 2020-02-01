الأكثر قراءة
القيعي لصالح جمعة: ما تفعله حرام.. أمامك فرصة جديدة اغتنمها
مصرع 3 صحفيين في حادث بطريق «الإسكندرية - القاهرة» الصحراوي
هروب أهالي فتاة بجثمانها عقب وفاتها بمستشفى المحلة العام
ننشر نقاط الاتفاق والاختلاف حول سد النهضة بعد مفاوضات واشنطن
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
خسر أستون فيلا، أمام مضيفه بورنموث بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وشارك تريزيجيه بديلًا في الدقيقة الـ80، بدلًا من مارفيلس ناكمبا، فيما لم يشارك المحمدي في المباراة.