 بمشاركة تريزيجيه.. أستون فيلا يخسر أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
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بمشاركة تريزيجيه.. أستون فيلا يخسر أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي

علاء العزب
نشر فى : السبت 1 فبراير 2020 - 7:01 م | آخر تحديث : السبت 1 فبراير 2020 - 7:01 م

خسر أستون فيلا، أمام مضيفه بورنموث بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك تريزيجيه بديلًا في الدقيقة الـ80، بدلًا من مارفيلس ناكمبا، فيما لم يشارك المحمدي في المباراة.


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