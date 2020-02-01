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خسر أستون فيلا، أمام مضيفه بورنموث بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك تريزيجيه بديلًا في الدقيقة الـ80، بدلًا من مارفيلس ناكمبا، فيما لم يشارك المحمدي في المباراة.