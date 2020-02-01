«أبو مازن» يعلن رفضه لخطة ترامب: سنتوجه إلى القمة الإفريقية ومجلس الأمن

وجه الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبومازن"، التحية للشعوب العربية في كل مكان، والتي قال إنها بدأت تنتفض احتجاجا على ما سماها "صفقة العصر".

وقال "أبومازن" فى كلمته، صباح اليوم، أمام الاجتماع الطاريء لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، "إننا طلبنا عقد هذا الاجتماع لاطلاع الجميع على موقفنا من الخطة الأمريكية لمنع ترسيمها كمرجعية جديدة".

وأضاف "منذ أن استولت أمريكا على ورقة المفاوضات، لم يحصل أي تقدم في القضية الفلسطينية، والتقيت بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب 4 مرات، ووفده أتى إلينا 37 مرة، لكن هذه اللقاءات لم تثمر شيئا، رغم أن لقاءنا الأول كان مبشرا".

وتابع أبومازن: "لقد جربنا الطريق المسلح، لكنه لم يثمر، وأبلغت ترامب أننا نريد أن نبنى دولة، وأن شعبنا يريد أن يعيش بأمن وأمان واستقرار واستقلال، وأننى أؤمن بأننا نستطيع بدولة منزوعة السلاح، وتفاجئنا بعد شهرين من لقاء إيجابي مع ترامب بإعلانه القدس عاصمة لإسرائيل، ووقف ما يقدمه لنا من مساعدات ولوكالة الأونروا الدولية".

وأكد الرئيس الفلسطيني أن بلاده تتعاون مع 83 دولة في العالم لمكافحة الإرهاب، ومؤمنين فعلا بمحاربته محليا ودوليا.

وكشف أبومازن أنه رفض تسلم ما يسمى بـ"صفقة القرن"، وكذلك رفض الاتصال الذي أجراه به الرئيس الأمريكى.

وقال الرئيس الفلسطينى "إن الخطة الأمريكية للسلام تتضمن تقسيما زمنيا ومكانيا في المسجد الأقصى"، منبها إلى أن الأمريكان عندما يقولون إن عاصمتنا في القدس، فإنهم يقصدون قرية أبوديس وليس كل القدس التي احتلت عام 1967.

وأشار إلى "أن ما بقى لنا في الضف الغربية وقطاع غزة هو 22% من فلسطين التاريخية، والخطة الأمريكية المعروضة تتنزع بوضوح 30% مما تبقى لنا، كما تتجاهل قضية اللاجئين".

وقال: "في اعتقادى التام أن ترامب لا يعرف شيئا عن الخطة، إنما من له علاقه بها هو الثلاثي (فريدمان وكوشينر وغرينبلات)، فهم الذين كانوا ينقلون له أفكار نتنياهو، وأنه بمجرد أن قالوا بضم القدس لإسرائيل، فلن أقبل بهذا الحل إطلاقا، ولن أسجل على تاريخي ووطني أنني بعت القدس، فالقدس ليست لي وحدي، إنما لنا جميعا".

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمته أمام مجلس الجامعة، أنه لا يقبل أي تقسيم مكاني وزماني في المسجد الأقصي.

وأوضح أن الفلسطينيين في الداخل والخارج وصلوا إلى 6 ونصف مليون لاجيء ليس لهم حقوق وفق الخطة الأمريكية.

وقال أبو مازن: "لن أقبل بأي شكل من الأشكال الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل فهي لنا جميعًا وهي عاصمتنا ونحن شركاء مع الأردنيين، والملك عبد الله حارس الأماكن المقدسة، ومع ذلك هذه الهدية الأمريكية التي منحوها إياها بعد 4 سنوات وإنما إسرائيل عليها ضم المستوطنات فورا".

وتابع: "أن العالم لا يقبل بالظلم واحنا 13 مليون محترمين، ومتعلمين، وحاولنا أن ننشر ثقافة السلام بين الفلسطينيين في الداخل والخارج وأقصاها تكون هناك مظاهرة سلمية وإنما غزة ليس لنا عليها سلطة".

وشرح أبو مازن في كلمته، اتفاق أوسلو بالتفصيل، وعرض خريطة فلسطين منذ عام ٤٨، وما أسفر عنه اتفاق أوسلو، وما تبقى للفلسطينيين وفق الخطة الأمريكية.

ونوه بأن أمريكا ليست صديقة وسنتوجه إلى القمة الإفريقية وإلى مجلس الأمن، وسنطلب منه أن نبحث عن حل بمشاركة الرباعية الدولية والتمسك بخطة السلام العربية إلى جانب مساعدة من بعض الدول العربية وتساعد ما أيضا حتى على جمح جماحنا ولكننا نرفض أن تكون أمريكا وحدها.

وأعل أبو مازن "أننا سنتحرك في جميع الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية فنحن لا نقف أمام أمريكا، نحن نطالب العالم بحقوقنا والوقوف بجانبنا ونقول لأمريكا وإسرائيل لن تكون هناك علاقة معكما حتى العلاقات الأمنية وعليكم كإسرائيل أن تتحمل المسؤلية كقوة احتلال، ونعلمكم أن الخطة سيكون الشعب الفلسطيني ضد خطط الثلاثي الذي وضع الخطة".

وأضاف "أننا أبلغنا إسرائيل وأمريكا برسالتين برفضنا للخطة، وأنها بذلك أنهت الاتفاقيات والتي قامت عليها دولة إسرائيل"

وقال "نحن شعب سلمي يسعى لإنهاء الاحتلال، وأن الصفقة مرفوضة جملة وتفصيلا وأننا نؤمن بالسلام والشرعية الدولية ولا مكان على الطاولة للصفقة، فهناك ٨٦ قرارا معني بالقضية الفلسطينية أما أمريكا لا نستطيع أن نقبلهم كشركاء".

وأضاف "أن الرئيس السيسي قال لي خلال لقائي معه، نحن معكم في كل ما تطلبونه".