رئيس هيئة شئون الهجرة في ألمانيا: عائق اللغة سبب قلة العمالة المهاجرة لبلادنا

أثبط رئيس الهيئة الاتحادية لشئون الهجرة واللاجئين في ألمانيا، هانز-إكهارد زومر، التوقعات بشأن القانون الجديد لجذب العمالة الماهرة من دول خارج الاتحاد الأوروبي.

وقال زومر، في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "سبب هجرة عدد قليل حتى الآن من الأيدي العاملة الماهرة إلى ألمانيا يرجع بشكل خاص إلى عائق اللغة".

وذكر زومر، أن قانون الهجرة الجديد يحسن الشروط الإطارية للهجرة المستهدفة للعمالة المتخصصة المؤهلة وخريجي الجامعات من دول خارج الاتحاد الأوروبي، وأضاف: "لكن لا ينبغي بناء توقعات عالية على القانون"، موضحا أن القطاع الاقتصادي في ألمانيا يهمه للغاية ضمان إجادة المهاجرين للغة الألمانية.

ودعا زومر إلى مزيد من الاهتمام بجذب العمالة الماهرة من أوروبا، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الشباب العاطلين والمؤهلين على نحو جيد في جنوب أوروبا، وقال: "جذب هذه العمالة إلى ألمانيا سيكون أسهل بكثير من منظور الاندماج".

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يدخل قانون جذب العمالة المتخصصة من الخارج حيز التنفيذ مطلع مارس المقبل.

ويهدف القانون إلى تسهيل هجرة العمالة الماهرة إلى ألمانيا من دول خارج الاتحاد الأوروبي.