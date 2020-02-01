وزيرا البيئة والشباب ومحافظ الفيوم يفتتحون المشروع الرائد لاستخدام الدراجات التشاركية

افتتحت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وأحمد الإنصارى محافظ الفيوم، اليوم السبت، المرحلة الأولى من المشروع الرائد لاستخدام الدراجات التشاركية لطلبة جامعة الفيوم، بحضور محمد عماد نائب المحافظ، وأحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، والسيدة رانده أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة بالقاهرة، والسيد فيريش رامسوخ القائم بأعمال سفير هولندا بالقاهرة.

أعرب محافظ الفيوم عن سعادته البالغة بالمشاركة فى إطلاق فعاليات مبادرة الدراجات التشاركية بجامعة الفيوم، كأول جامعة مصرية ينفذ فيها هذا المشروع ليكون نموذجاً يتم تعميمه بباق الجامعات، كما قدم المحافظ شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة فى تنفيذ المشروع، فضلاً عن الترحيب الكامل بالفتيات المشاركات في أسبوع فتيات الجامعات.

وأضاف "الأنصاري" أن المسيرة الكرنفالية التى بدأ بها أسبوع فتيات الجامعات، أمس الجمعة، كانت بمثابة رسالة قوية للتأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية من مختلف الجهات فى تحقيق الخطط التنموية على أرض المحافظة.

وأشاد المحافظ بجهود رئيس جامعة الفيوم وفريق العمل المعاون فى إنجاح أسبوع فتيات الجامعات المصرية الذى تستضيفه جامعة الفيوم لأول مرة، لافتاً إلى أن مشروع الدراجات التشاركية سيتم التوسع به ليكون خارج الحرم الجامعي، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة.

ولفت محافظ الفيوم إلى أن المحافظة تزخر بالعديد من المقومات السياحية والأثرية والبيئية التى تحتاج إلى استغلالها بالشكل الأمثل من خلال خطط مدروسة، بالشكل الذى يسهم فى تنشيط حركة السياحة بالمحافظة ووضعها على خريطة التنمية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مشروع الدراجات التشاركية بجامعة الفيوم، هو مشروع رائد يطبق لأول مرة فى جامعه مصرية من خلال مشروع النقل المستدام الذى تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبتمويل من مرفق البيئة العالمي ودعم مادى من الحكومة الهولندية وبمشاركة برنامج المنح الصغيرة.

وأضافت الوزيرة، أن المشروع يهدف إلى إدراج مفهوم الحفاظ والتشارك في الموارد الطبيعية، ويدعم سبل التنقل المستدام، لافتهً إلى أن فكرة المشروع تقوم على استخدام الدراجات بطريقة تشاركية لطلبة وطالبات وموظفي جامعة الفيوم بشكل يسمح لهم بإستخدام الدراجات والتنقل بها من مكان لأخر داخل وخارج الجامعة مما يساهم في خفض استخدام وسائل النقل التقليدية المعتمدة على الوقود التقليدي وبالتالى المساهمة في خفض نسب التلوث من خلال التقليل من انبعاث غازات الاحتباس الحراري والتي تعد من الأسباب الرئيسية في ظاهرة تغير المناخ، كما أنها تساهم في تحسين جودة الهواء، وتساهم في معالجة الكثافة المرورية التي تعاني منها العديد من المدن المصرية.

وأكدت "فؤاد" أن هذا المشروع سيعمل على توفير فرص عمل للشباب بمختلف تخصصاته سواء الهندسية أو الفنية أو الإدارية، حيث ينفذ المشروع من خلال تطبيق إلكترونى أنشأته شركة مصرية ناشئة في هذا المجال، وذلك لإدارة هذه المنظومة بطريقة تتناسب مع لغة وإمكانيات ومتطلبات الشباب في هذا العصر.

وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها لكون محافظة وجامعه الفيوم أول المحافظات والجامعات المصرية التي يتم تطبيق هذا البرنامج بها لتصبح نموذجاً يحتذى به في باقي الجامعات المصرية، وذلك لنشر ثقافة استخدام الدراجات كوسيلة انتقال يومية لها تأثير إيجابي على كل من الصحة العامة واللياقة البدنية للشباب، ودعما للمبادرات الرئاسية لنشر ثقافة ركوب الدراجات لدى الشباب المصري.