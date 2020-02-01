دفن ضحايا حادث قتل عائلي في ولاية بادن فورتمبيرج الألمانية الأسبوع الماضي

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بعد مرور أسبوع على حادث قتل ستة أفراد من عائلة واحدة بإطلاق نار في بلدة روت أم زيه (ولاية بادن فورتمبيرج) الألمانيةأقيمت اليوم السبت مراسم عزاء للضحايا، بعد دفنهم اليوم أيضا بحسب ما أعلنته الشرطة المحلية.

وحضر المراسم حوالي 700 شخص بعد ظهر اليوم السبت في قاعة للمراسم بذات المدينة.

وقالت إدارة المدينة إن أربعة من الضحايا الستة دفنوا بعد الظهر في المدينة الصغيرة روت أم زيه الواقعة بدائرة شفيبش هال.

كان رجل في السادسة والعشرين أطلق النار الأسبوع الماضي على ستة من أقاربه فقتلهم إضافة إلى إصابة شخصين آخرين بجروح.

وتم اليوم دفن كل من والدة الجاني وهو مسجل بأحد نوادي الرماية بالولاية، إضافة إلى والده وإحدى عماته وأحد أعمامه.

وتم احتجاز الجاني، 26 عاما، في الحبس الاحتياطي في أعقاب الجريمة.