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لحظة بلحظة على «الشروق».. تابع خريطة انتشار فيروس كورونا عالميا

فيروس كورونا
فيروس كورونا
محمد نصر
نشر فى : السبت 1 فبراير 2020 - 6:19 م | آخر تحديث : السبت 1 فبراير 2020 - 6:21 م

أعلنت منظمة الصحة العالمية أول أمس الخميس، أن تفشي فيروس كورونا في الصين يعد حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

وخلال الأسابيع الأخيرة الماضية شهد العالم انتشارا واسعا لفيروس كورونا لم يسبق له مثيل، بحسب تيدروس أدهانوم، مدير المنظمة والذي أعلن القرار في مؤتمر صحافي في جنيف بعد اجتماع لجنة الطوارئ بالمنظمة.

وكان باحثون من جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، قد قاموا منذ بدء انتشار الفيروس بتطوير خريطة تتبع معلوماتية على الإنترنت، يتم تحديثها يوميا، بإجمالي الحالات المؤكدة ومجموع الوفيات حول العالم، باستخدام بيانات تقارير منظمة الصحة العالمية، وعدد من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (WHO, CDC, ECDC, NHC, DXY)، لتزويد الجمهور بحالة تفشي المرض من مصادر بيانات شفافة.

وتعرض «الشروق» لقرائها عبر موقعها الخريطة التفاعلية الحية، في استجابةً لحالة الطوارئ الصحية المستمرة المعلنة عالميا:


 


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