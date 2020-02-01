ليفربول يتطلع لخطوة أخرى نحو التتويج أمام ساوثهامبتون

تشيلسي في مواجهة صعبة أمام ليستر سيتي.. أستون فيلا ضيفا على بورنموث.. وواتفورد يستضيف إيفرتون

يدخل فريق ليفربول الإنجليزي في الخامسة مساء اليوم، اختبارا جديدا عندما يستضيف ساوثهامبتون على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من البريميرليج.

وأكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني، أن جماهير ناديه بإمكانها الغناء والاحتفال مثلما أرادت، بسبب ما وصل إليه الريدز من إنجاز كبير في البطولة، لكنه يرفض فقدان التركيز قبل لقاء الفريق المهم اليوم.

ورفع ليفربول متصدر الترتيب فارق النقاط بينه وبين أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي إلى 19 نقطة، بعد فوزه على ويستهام 2 / صفر، في الجولة الماضية، ليترك كلوب أرض الملعب والجماهير تغني "نحن ذاهبون للفوز باللقب".

ومن الممكن أن يزيد الفارق إلى 22 نقطة مؤقتا، قبل لقاء مانشستر سيتي مع مضيفه توتنهام هوتسبير غدا في المرحلة ذاتها.

ويتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 70 نقطة وبدون هزيمة، بالإضافة إلى ذلك فهو بحاجة للحصول على 24 نقطة في مبارياته الـ14 المقبلة بالبطولة لتتويجه بلقب البطولة رسميا دون النظر لنتائج باقي منافسيه، لكن كلوب لن يعترف بذلك إلا حينما يصل إلى هذا الإنجاز.

وقال كلوب حينما سئل عن الجماهير المتأهبة للاحتفال باللقب: "الغناء لا يعني أبدا أنك البطل".

وأضاف: "نعم نحن لدينا 70 نقطة، رقم لا يصدق ، لكن هناك أشياء عديدة ربما تحدث، نحن لا نشعر الآن أن كل شيء انتهى، أعدك أن نلتقط أنفاسنا ثم نتوجه لمباراة السبت".

وتابع المدرب الألماني: "ساوثهامبتون فريق ذو شكل رائع، وكان لديهم أسبوعا للتحضير، لذلك سيكون علينا أن نكون جاهزين للتحدي المقبل".

ومن المتوقع أن يدفع كلوب في المباراة بتشكيل مكون من: ألكسندر أرنولد- جو جوميز- فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون في خط الدفاع، وخط الوسط: جوردان هندرسون – فابينيو- جيورجينيو فاينالدوم، بينما في الهجوم: تشامبرلين – روبرت فيرمينو – محمد صلاح.

وسيواجه تشيلسي فريق ليستر سيتي، صاحب المركز الثالث، برصيد 48 نقطة، اليوم، حيث يثق فرانك لامبارد، مدرب الفريق، في قدرة فريقه على مطاردة ليستر وخطف المركز الثالث.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في الموسم القادم برصيد 40 نقطة، بفارق ست نقاط أمام ملاحقه مانشستر يونايتد.

وقال لامبارد: "سوف نحارب على كل جهة. الموقع الحالي لنا، نحتاج إلى أن نحارب به على كل المستويات، وأنا أفضل أن يكون تحقيق الفوز هو معيارنا الوحيد حينما نلعب المباريات".

وستكون هناك العديد من المباريات الصعبة في مؤخرة الترتيب، حيث يخرج أستون فيلا لمواجهة مضيفه بورنموث.

ويحتل بورنموث المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) برصيد 23 نقطة، بمركزين أقل من أستون فيلا صاحب الــ25 نقطة في رصيده.

وسيلتقي فريق واتفورد، أحد المرشحين للهبوط، مع ضيفه إيفرتون، فيما يواجه كريستال بالاس ضيفه شيفيلد يونايتد، ويخرج برايتون لمواجهة ويستهام اليوم.