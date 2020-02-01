إيران: ترکیب المنصة البحرية الأخیرة في أضخم حقل غاز بالعالم

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ركبت شركة بتروبارس الايرانية المشغلة لحقل بارس الجنوبي أضخم حقل غاز في العالم والواقع بالخليج "الفارسي"، منصة بحرية هي الاخيرة في اطار المرحلة التطويرية رقم 14 اليوم السبت.

وأوضح المدير التنفيذي للمرحلة 14 بالحقل "محمد مهدي توسلي بور"في تصريح اليوم السبت ، بانه تم تركيب المنصة دي 14 بزنة 2400 طن، بمكمن الغاز المحدد عبر سفينة التركيب اتش إل 500.

ولفت الى أنه مع تركيب المنصة بمسافة 105 كيلومترات عن شاطئ كنكان (جنوب ايران ، فان طاقة استخراج الغاز الغني في مكمن المرحلة 14، ازدادت 14 مليون الى 56 مليون متر مكعب يوميا.

ولفت الى أن طاقة استخراج الغاز في المنصات الثلات الاولى (أيه بي سي) للمرحلة التطويرية رقم 14 تبلغ 42 مليون طن، حيث يتم رفد غازها بشبكة الانتاج عبر أنبوبين بقطر 32 بوصة بجانب إنبوب آخر داخل الحقل.

يشار أنه بالتدشين الكامل للمرحلة 14 لحقل بارس الجنوبي، سيتم انتاج 50 مليون متر مكعب من الغاز الحلو و75 الف برميل مكثفات و400 طن كبريت يوميا، بجانب انتاج مليون طن غاز مسال ومليون طن من غاز الايثان المعالج سنويا.