بومبيو يزور بيلاروسيا ليكون أعلى مسؤول أمريكي يزورها خلال عقد

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يصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى بيلاروسيا (روسيا البيضاء)، اليوم السبت؛ للاجتماع مع رئيسها ألكسندر لوكاشنكو.

يذكر أن بومبيو سيكون أعلى مسؤول أمريكي يزور الجمهورية السوفيتية السابقة منذ تراجع العلاقات بين البلدين قبل أكثر من عقد من الزمن.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن "الوزير (بومبيو) سيلتقي مع الرئيس لوكاشنكو، ووزير الخارجية فلاديمير ماكي؛ للتأكيد على التزام الولايات المتحدة بسيادة واستقلال واستقرار وازدهار بيلاروسيا وتأكيد رغبتنا في تطبيع العلاقات الثنائية".

وتشمل جولة بومبيو عدة جمهوريات سوفيتية سابقة في شرق أوروبا ووسط آسيا حيث تسعى الولايات المتحدة لتعزيز علاقتها مع دول المنطقة التي تخضع لهيمنة غريمتها روسيا.