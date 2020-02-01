أمريكا تعتزم تنفيذ المزيد من عمليات الإجلاء للأمريكيين من الصين الأسبوع المقبل

تعتزم حكومة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تنفيذ المزيد من عمليات الإجلاء للأمريكيين في الأسبوع المقبل من المنطقة التى تعتبر مركزا لتفشي فيروس كورونا المتحور الجديد في الصين.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن مصادر أمريكية لم تسمها قولها إن مسؤولين أمريكيين يدرسون أيضا مسألة إصدار أمر إلزامي لجميع المواطنين الأمريكيين بمغادرة منطقة تفشى المرض.

وكانت الحكومة الأمريكية قد طالبت في وقت سابق اليوم مواطنيها بعدم السفر إلى الصين، وقالت إن الذين يزورون أو يعيشون حالياً في الدولة الآسيوية يجب أن يحاولوا المغادرة، حيث ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المتحور إلى 213 حالة، كما اعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا في الصين حالة طوارئ عالمية.