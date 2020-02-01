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اعتبرت دار الإفتاء المصرية، ختان الإناث بمثابة اعتداء على المرأة وحقوقها.وكتبت «الإفتاء»، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح السبت، «ختان الإناث حرام، واعتداء على المرأة»، مضيفة: «لا لختان الإناث».
ختان الإناث حرام واعتداء على المرأة#لا_لختان_الإناث
— دار الإفتاء المصرية 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) January 31, 2020
ختان الإناث حرام واعتداء على المرأة#لا_لختان_الإناث