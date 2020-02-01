 الإفتاء: ختان الإناث حرام.. واعتداء على المرأة - بوابة الشروق
السبت 1 فبراير 2020 11:16 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟
النتـائـج تصويت

الإفتاء: ختان الإناث حرام.. واعتداء على المرأة

نور رشوان
نشر فى : السبت 1 فبراير 2020 - 10:48 ص | آخر تحديث : السبت 1 فبراير 2020 - 10:48 ص

اعتبرت دار الإفتاء المصرية، ختان الإناث بمثابة اعتداء على المرأة وحقوقها.
وكتبت «الإفتاء»، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح السبت، «ختان الإناث حرام، واعتداء على المرأة»، مضيفة: «لا لختان الإناث».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك