في مشد صادم، أقبل بعض السكان الصينيون على إلقاء حيوانتهم الأليفة من شققهم السكنية، لتسقط أرضا ملطخة بالدماء، وذلك بعد ثبوت أن الحيوانات يمكنها نقل فيروس كورونا الجديد المميت، الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية ديمسبر الماضي.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، صورا دامية لقطط وكلاب ملقاه على الطرقات، دفعها أصحابها من شققهم السكنية، في مدينة تيانجين بمقاطعة خبي، في مدينة ووهان مركز انتشار الوباء.

وعُثر على 5 قطط نافقة تحت أبراج سكنية، في مدينة شنجهاي، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن كلبا آخرا أُلقي من إحدى الطوابق العليا، في الساعة 4 صباحًا، ليسقط على أسقف إحدى السيارات ويحطمها؛ محدثا ضجة تشبه صوت إنفجار إطارات السيارات، أيقظت السكان المحليين.

اندلعت هذه الحوادث المروعة بعد الإعلان على شاشة التلفزيون الحكومي الصيني، بضرورة عزل الحيوانات الأليفة في حال اتصلت بالمرضى المشتبه بإصابتهم بالفيروس، فيما حاولت شبكة "تشاينا جلوبال تي في" الصينية تغيير هذه الصورة، بنشرها اقتباساً عن منظمة الصحة العالمية، قالت فيه يوم الاربعاء: "لا يوجد دليل يثبت أن الحيوانات الأليفة مثل القطط والكلاب يمكنها الإصابة بفيروس كورونا الجديد"، بينما يحاول بعض السكان شراء أوقية صحية لحيواناتهم، كالقطط والكلاب، لوقايتهم من الإصابة بفيرس كورونا المميت.

الصين تصدر قرارات صارمة لجميع السكان للتخلص من حيواناتهم الأليفة

وفرضت السلطات الصينية قيودا صارمة على مدينة هوانجانج، التي يسكنها حوالي 7.4 مليون شخص، ومنعت الأشخاص من مغادرة منازلهم، والسماح لفرد واحد فقط من العائلة بالخروج لشراء الضروريات كل يومين، ولكن على الرغم من ذلك امتدت العدوى إلى جميع مقاطعات وبلديات ومناطق المحيطة بووهان، مركز الفيروس، ومنها إلى 22 دولة أخرى على الأقل، بتشخص أكثر من 120 شخص مصاب بالمرض حول العالم.

ويعيش العالم حالة من الرعب بعد اكتشاف فيروس كورونا المميت، في ديسمبر الماضي في سوق هونان، حيث تباع المأكولات البحرية والحيوانات البرية، وهو متمركز في منطقة ووهان الصينية التي تضم 50 مليون نسمة يتعرضون للحجر الصحي الكامل ومنع الخروج من المدينة للسيطرة على المرض.

ويعتقد العلماء أن الخفافيش المسؤول الأول عن نشأة فيروس كورونا، حيث يزعم أن الثعابين اكتسبت الفيروس من الخفافيش بعد افتراسها لينتقل الفيروس بعد ذلك من الثعابين إلى الإنسان.