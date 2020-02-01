وزير الخارجية الروسي يناقش مع نظيره الصيني التعاون لمكافحة كورونا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ناقش هاتفيا مع نظيره الصيني وانج يي التعاون في مكافحة فيروس "كورونا".

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، "لقد أشاد الجانب الروسي بالتدابير التي اتخذتها الصين لمكافحة انتشار المرض الناجم عن فيروس كورونا وتمت مناقشة قضايا التعاون الروسي الصيني في هذا المجال".

ووصل عدد الوفيات حتى امس الجمعة جراء تفشي فيروس كورونا في الصين إلى 213 شخصا وتأكيد 2000 إصابة جديدة في جميع أرجاء البلاد، بعد أن أودى الفيروس بحياة 42 شخصا إضافيا في مقاطعة هوبي وسط الصين.