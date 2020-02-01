الكويت: لا يمكننا الجزم بأن الرفات التي عثر عليها في العراق تعود لأسرانا

أكد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المنظمات الدولية ناصر الهين أنه لا يمكن الجزم بأن الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لرفات عثر عليها في العراق وقيل إنها تعود لأسرى كويتيين إلا بعد نقل هذه الرفات إلى الكويت وإجراءالفحص الجيني.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت عن الهين، القول إن الإدارة العامة للأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية الكويتية هي المعنية بفحص الرفات من خلال عملية الاستعراف على كل رفات من خلال قاعدة البيانات الجينية للأسرى.

وأوضح الهين أن العثور على تلك الرفات سبق وأن صدر بشأنه بيان بتاريخ 30 كانون ثان/يناير 2020 من اللجنة الثلاثية المعنية بقضية أسرى الكويت والتي تترأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والذي تضمن الإعلان عن العثور على موقع الدفن سالف الذكر ورفع الرفات منه.

وذكر الهين أن هناك قواعد عمل وبروتوكولا موقعا من جانب أعضاء هذه اللجنة بشأن عمليات البحث عن مواقع الدفن والتعامل مع الرفات التي يتم العثور عليها، مشيرا إلى أن هذا الموقع كانت قد توفرت معلومات بشأنه مع موقعي دفن آخرين في ذات المنطقة سبق الإعلان عنهما ورفع الرفات منهما.

ولفت الهين إلى أنه إذا ما كانت هناك مؤشرات إيجابية أولية على أنها تعود لأسرى كويتيين فسيتم نقلها تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الكويت لفحصها جينيا بالإدارة العامة للأدلة الجنائية في وزارة الداخلية.

وأعرب المسؤول الكويتي عن أمل الجميع في أن تسفر جهود دولة الكويت من خلال عمل هاتين اللجنتين عن تحديد مصير جميع الأسرى والمفقودين.