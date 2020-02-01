أستراليا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 12 حالة

أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم /السبت/، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 12 حالة، وذلك عقب تسجيل 3 حالات جديدة، منها اثنتان في ولاية "جنوب أستراليا" وواحدة في ولاية "فيكتوريا".

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أن حالتي الإصابة بولاية "جنوب أستراليا" هي لسيدة ورجل يبلغان من العمر 60 عاما كانا قد وصلا إلى مدينة "أديليد" من مدينة "ووهان" الصينية في 20 من شهر يناير الماضي، مشيرة إلى أنه تم عزلهما في أحد المستشفيات عقب إصابتهما بالفيروس.

وأضافت أن حالة الإصابة في ولاية "فيكتوريا" هي لسيدة في العشرينيات من عمرها، وكانت قد عادت إلى الولاية من مدينة "ووهان" في 25 من شهر يناير الماضي.

جدير بالذكر أن السلطات الصينية قد أعلنت ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد إلى 259 شخصا، فضلا عن تسجيل 11 ألفا و791 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، وتم تسجيل الغالبية العظمي من الحالات في مقاطعة "هوبي" الصينية وعاصمتها مدينة "ووهان"، التي تعد مركز تفشي الفيروس.

ويمكن أن يصيب فيروس "كورونا" الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة، وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).