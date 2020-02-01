الصين تستهدف هيئات متضررة من فيروس كورونا بـ«تحفيزات نقدية»

أعلن البنك المركزي وهيئات رقابة أخرى في الصين عن عدد كبير من الإجراءات المستهدفة، التي ترمي إلى مساعدة الشركات والبنوك والأفراد المتضررين من تفشي الالتهاب الرئوي الفيروسي " كورونا

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وقالت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم السبت إن البنك المركزي سيستخدم عمليات السوق المفتوحة وآلية الإقراض الدائم وغير ذلك من الأدوات، لضمان أن السيولة النقدية بين البنوك كافية لإبقاء معدلات أسواق المال مستقرة، طبقا لما ذكره بنك الشعب الصيني في بيان مع وزارات أخرى وهيئات رقابة مالية اليوم السبت.

وسيعطي بنك الشعب الصيني للبنوك 300 مليار يوان (43.4 مليار دولار)، في إعادة إقراض لمساعدتها في تقديم مزيد من المال لقائمة من الشركات، وطُلب من البنوك بألا تسحب القروض من الشركات المتضررة من الفيروس، لاسيما من الشركات الأصغر.