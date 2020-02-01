الصفدي: حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية السبيل الوحيد لتحقيق السلام

أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أن ثوابت المملكة الأردنية الهاشمية لا تتغير ولا تتبدل، إزاء القضية الفلسطينية، مشددا على أن حل الدولتين، على أساس قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل.

وقال الصفدي - فى كلمتة أمام الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية اليوم السبت بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس - "إن مصالح الأردن الوطنية العليا لا مساومة فيها أو عليها، فالأسس التي تحكم تعامل المملكة مع كل المبادرات والطروحات المستهدفة حل القضية الفلسطينية، وتحقيق السلام العادل الذي اعتمدناه جميعاً خياراً استراتيجيا، وفق قرارات الشرعية الدولية".

وأضاف: "من توافق جامعتنا العربية خرجت مبادرة السلام العربية في العام 2002، موقفاً عربياً موحداً، يطلب هذا السلام العادل والشامل والدائم، سلاماً يلبي حق الفلسطينيين في الحرية والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران 1967، وفق حل الدولتين، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".

وتابع الصفدي: "تاريخية اللحظة تفرض أن يخرج من جامعتنا العربية اليوم موقف موحد أيضا، يؤكد ثوابت السلام العادل الذي لن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار والسلام الشامل من دون تحقيقه على الأسس التي تضمن قبول الشعوب به، ليكون دائماً شاملًا".