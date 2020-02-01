انتقد الإعلامي عمرو أديب، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ بسبب ما أسماه «مزايدة» الأخير على العرب بشأن القضية الفلسطينية.

وقال «أديب» خلال برنامجه «الحكاية» المذاع على شاشة «إم بي سي مصر»، الجمعة، إنه يتوجه بسؤال صريح وهو: «ما الذي فعله أردوغان بعدما أعلنت أمريكا نقل سفارتها إلى القدس؟ هل قطع علاقاته مع أمريكا؟ هل قطع علاقاته مع إسرائيل؟».

وتابع: «عاوزين نشوف أردوغان على أمر الواقع، محدش يزايد علينا في هذا الأمر، هذا الرجل ظاهرة صوتية، لم يتحرك من أجل القدس، ومش هنهزر بقية عمرنا».

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن خطة "ترامب" المزعومة للسلام تهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشدداً على عدم الاعتراف بها "ولن نقبل بهذه الخطة التي تدمر فلسطين بشكل تام وتحتل القدس كاملة".

وأضاف أردوغان في كلمة له اليوم الجمعة في أنقرة، أنه إن "لم نتمكن من حماية خصوصية المسجد الأقصى، فلن نتمكن غداً من منع تحول عيون الشر نحو الكعبة، لذلك نعتبر القدس خطنا الأحمر".