المفوضين توصي بتأييد فرض رسوم وقائية على واردات حديد التسليح

أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، تقريراً قضائياً، أوصت فيه دائرة الاستثمار بالمحكمة بإصدار حكم برفض الدعوى المقامة من مرتضى منصور المحامي، وكيلاً عن أحدى شركات الحديد، وتأييد قرار وزيرة التجارة والصناعة رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف عيدان وقضبان الحديد أو من صلب حديد التسليح لاغراض البناء.

جاء ذلك خلال جلسة نظر الدعوى اليوم، حيث قررت المحكمة تأجيلها لجلسة 22 فبراير الجاري، للإطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة.

وأكدت هيئة المفوضين حيثيات توصيتها أن التدابير المفروضة على الواردات المشار إليها تمثل حماية اقتصاديات الدولة من الزيادة غير المبررة في الواردات، موضحة أن إجراءات فرض تلك الرسوم كانت سليمة واتخذتها الدولة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بعدما ثبت لها أن هناك بالفعل زيادة كبيرة في واردات المنتجات المشار إليها قد ألحققت ضرراً جسيما بالصناعة وذلك طبقا لما توصلت إليه سلطة التحقيق وقامت بعرض تقريرها علي اللجنة الاستشارية في 26 نوفمير 2018.

وأوضحت الهيئة أن اللجنة الاستشارية انتهت في ذات التاريخ وفي ختام تقريرها إلى التوصية بموافقة الأغلبية على توصية جهاز مكافحة الدعم والإغراق ببدء التحقيق وفرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 180 يوم لحين انتهاء التحقيق والنشر في الجريدة الرسمية وتم عرض توصية اللجنة الاستشارية وتقرير سلطة التحقيق على وزير التجارة والصناعة وبموجبه صدر القرار الوزاري رقم 346 لسنة 2019 المطعون فيه بفرض تدابير وقائية مؤقتة علي الواردات صنف حديد التسليح أو من بيليت، وتم نشر القرار الوزاري بالوقائع المصرية بتاريخ 15 أبريل 2019 وبتاريخ 16 سبتمبر 2019 وبعد اجتماع اللجنة الاستشارية تم رفع توصية اللجنة للسيد وزير الصناعة حيث أصدرقراره بتاريخ 10 أكتوبر 2019 بفرض رسوم وقائية نهائية متدرجة لمدة ثلاث سنوات، وذلك طبقا لما قاله التقرير في صفحة 20 و21 منه.

وأضاف التقرير أنه الثابت من الأوراق أنه تبين لسلطة التحقيق وفقا للبيانات المقدمة من الصناعة المحلية وجود زيادة كبيرة ومفاجئة في حجم الواردات من المنتج المعني سواء بشكل مطلق أو بالنسبة للإنتاج المحلي طبقا لأحكام الفقرة (1) من المادة (81) من اللائحة التنفيذية كما تبين لسلطة التحقيق وفقا لبيانات الصناعة المحلية انخفاض المبيعات للصناعة المحلية وحصتها السوقية وزيادة الحصة السوقية للواردات في الوقت الذي زادت فيه الواردات بنسبة 35%".

يذكر أن الدعوى التي حملت رقم 9922لسنة 74قضائية، ضد كل من وزير التجارة والصناعة وآخرين بصفتهم، ذكرت أن الشركة الطاعنة فوجئت بقيام بعض الشركات بتقديم شكوى كيدية وملفقة غير قانونية لوزارة التجارة والصناعة يزعمون فيها وجود زيادة غير مبررة من واردات الحديد من صنف العيدان والقضبان والتى تستخدم لاغراض البناء.

وعددت الدعوى من أسباب بطلان فرض تلك الريوم ومن بينها مخالفته لصحيح حكم الدستور والقانون، مؤكدة أن القرار يخالف المادة ٢٧من الدستور التي تنص على أن يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ويكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر.