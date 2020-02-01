 جامعة الدول العربية ترفض الخطة الأمريكية لمخالفتها مرجعيات عملية السلام - بوابة الشروق
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جامعة الدول العربية ترفض الخطة الأمريكية لمخالفتها مرجعيات عملية السلام

سنية محمود
نشر فى : السبت 1 فبراير 2020 - 4:48 م | آخر تحديث : السبت 1 فبراير 2020 - 4:48 م

أكد مجلس الجامعة العربية، رفض الخطة الأمريكية للسلام، لمخالفتها مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وجدد المجلس - خلال الاجتماع الوزاري الطارئ الذي عقد اليوم السبت بمقر الجامعة العربية - التأكيد على مركزية قضيه فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعا، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة على كامل أرضها المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية و مجالها الجوي والبحري ومياها الإقليمية ومواردها الطبيعية وحدودها مع دول الجوار.

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