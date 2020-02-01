 بالفيديو.. نحات برتغالي يصنع تمثالا من الشوكولاتة لكريستيانو رونالدو - بوابة الشروق
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بالفيديو.. نحات برتغالي يصنع تمثالا من الشوكولاتة لكريستيانو رونالدو

نور رشوان
نشر فى : السبت 1 فبراير 2020 - 12:38 م | آخر تحديث : السبت 1 فبراير 2020 - 12:38 م

قام النحات البرتغالي، خورخي كاردوسو، بصناعة تمثال لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو من الشوكولاتة،.

وحسبما عرضته فضائية «روسيا اليوم»، صباح اليوم السبت، تمت صناعة التمثال بالقياسات الحقيقية، وتم عرضه في مدينة فريبورغ السويسرية.


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