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قام النحات البرتغالي، خورخي كاردوسو، بصناعة تمثال لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو من الشوكولاتة،.
وحسبما عرضته فضائية «روسيا اليوم»، صباح اليوم السبت، تمت صناعة التمثال بالقياسات الحقيقية، وتم عرضه في مدينة فريبورغ السويسرية.