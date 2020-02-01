شركة أدوية في ميونخ تسحب من منتجات بسبب مخالفة نشرتها الطبية للتعليمات

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سحبت شركة بورن فارما لإنتاج الأدوية بمدينة ميونخ جنوب شرقي ألمانيا 235 طلبية دواء من الأسواق لأن النشرة المرفقة لا تتناسب مع التعليمات المعتمدة، كما قالت حكومة مقاطعة بافاريا العليا يوم الجمعة.

كان هذا الأمر ثبت خلال تفتيش على خلفية شكوى قدمت في ديسمبر الماضي.

ونشرت الشركة قائمة بالأدوية المعنية على صفحتها الرئيسية بشبكة الإنترنت، ومنها دواء تخفيف الألم المعروف باسم إيبوبروفين ومخفض ارتفاع ضغط الدم كاندرسارتان.

وقالت شركة بورن فارما ذاتها أنها جزء من مجموعة أوروبيندو الهندية للأدوية وأنها متخصصة في الأدوية المقلدة، أي التي تعتمد على نفس المادة الفعالة ولكن بأسماء أخرى للدواء.

وقالت حكومة مقاطعة بافاريا العليا إن مثل هذه الشركات يتم التفتيش عليها كل عامين في العادة.