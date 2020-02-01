مواجهة ساخنة بين الريال وأتليتكو في ديربي مدريد

الملكي بقيادة زيدان يسعى للتمسك بالصدارة.. والروخيبلانكوس يطمح للعودة إلى الانتصارات ودخول المربع الذهبي

يستضيف ريال مدريد، متصدر الدوري الإسباني، جاره اللدود أتلتيكو مدريد، في الخامسة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، في مباراة ديربي العاصمة الإسبانية والتي ربما تحدد مسار كلا الفريقين في الموسم الجاري.

ويسعى ريال مدريد لاستغلال الفرصة من أحل بسط سيطرته على صدارة ترتيب المسابقة، والابتعاد بفارق ست نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، الذي يستضيف ليفانتي غدا الأحد، كما يتطلع الفريق الملكي لإبعاد جاره أتلتيكو عن سباق المنافسة على اللقب.

ويعاني أتلتيكو مع مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني في الفترة الأخيرة، حيث يحتل المركز الخامس بفارق عشر نقاط خلف الريال، لكنه يدرك أن الفوز خارج ملعبه سيرفع معنوياته بشكل كبير، ويدفعه إلى الأمام في الوقت الذي يمر فيه الفريق بأصعب أوقاته.

على الجانب الآخر، فقد توج ريال مدريد مع مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، بلقب كأس السوبر الإسباني على حساب أتلتيكو مدريد، في البطولة التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية أوائل يناير الجاري، ورغم البداية المتذبذبة للفريق مع انطلاق الموسم، إلا أنه نجح في الوصول إلى قمة ترتيب الدوري حاليا.

في الوقت ذاته، فإن أتلتيكو يعاني من عدم فعالية لاعبيه أمام المرمى، كما تضاعفت معاناته بعدما تأكد غياب نجمه البرتغالي جواو فيليكس عن المواجهة المرتقبة بسبب إصابته في الساق.

وانتقل فيليكس لأتلتيكو قادما من بنفيكا في صفقة قياسية كلفت خزينة فريق العاصمة الإسبانية 126 مليون يورو (139 مليون دولار).

وسجل أتلتيكو 22 هدفا في 21 مباراة، ليحتل المركز الخامس في قائمة أقل الفرق تسجيلا للأهداف في بطولة الدوري.

وودع أتلتيكو منافسات كأس ملك إسبانيا من دور الـ32، وذلك على يد فريق كولتورال ليونيسا، وانتشرت أنباء عديدة في وسائل الإعلام الإسبانية أن الموسم الحالي ربما يكون الأخير للمدرب سيميوني.

ورغم ذلك، يجد سيميوني دعما كبيرا من لاعبيه، ومن بينهم الإنجليزي كيران تريبير مدافع الفريق.

وقال تريبير في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "هل سيميوني هو أفضل مدرب في العالم؟ بالنسبة لي نعم ، حينما يلعب من أجله الفريق فهذا يؤكد كم هو جيد".

وأضاف: "أعتقد أن الجميع يعلم إمكانياته، والشغف الذي يبدو عليه حينما يكون على خط التماس، وأيضا في التدريبات، إنه شخص لا يصدق وأنا حصلت على فرصة تعلم الكثير منه".

وتابع تريبير: "أنت ترى دائما كم هو يدعم اللاعبين الشباب، حينما تراه يملأهم بالحماسة، هذا يعطيك لمحة عن الحماس الذي يمتلىء به".

وفي باقي مباريات اليوم، يستضيف غرناطة فريق إسبانيول، ويحل بلد الوليد ضيفا على ريال مايوركا، ويخرج سيلتا فيجو لمواجهة فالنسيا، ويخرج أوساسونا لملاقاة مضيفه فياريال.