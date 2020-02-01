أول تعليق من وزير الاتصالات على قرصنة موقع وزارة الصحة: مصر مستهدفة

طلعت: تم وقف الهجمة على موقع وزارة الصحة ولم يستمر سوى سويعات قليلة

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن مصر دولة مستهدفة وكلما زادت التكنولوجيا أصبحنا اكثر عرضة للأمن السيبراني، مضيفا: "ونسعى لإيقاف أي محاولات واختراقات سيبرانية يتعاظم اسلوبها وتقنياتها".

جاء ذلك خلال ورشة العمل الثامنة التى يعقدها حزب مستقبل وطن مساء اليوم، لمناقشة دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى بناء مصر الرقمية.

وأكد طلعت أن الوزارة عازمة على مواصلة التطوير وتحسين مستوى الخدمة خلال الفترة المقبلة، ويتم العمل على ذلك ، وفيما يخص اختراق موقع وزارة الصحة اليوم، فتم التعامل مع الأمر ولم يستمر سوى سويعات قليلة وتم وقف الهجمة، ويتم التواصل مع وزارة الصحة من أجل الوقوف على بعض الثغرات والجوانب الفنية والتقنية لمنع تكرار هذا الأمر مرة أخرى، لافتا إلى أن هناك محاولات عديدة تتم للتصدى بمثل هذه المحاولات.

وردا على سؤال بشأن تعامل الوزارة مع الألعاب الرقمية وتأثيرها السلبي على شباب وأطفال مصر قال الوزير: "إن صناعة الألعاب الرقمية قوامها ٢٠ مليار دولار على مستوى العالم، وتزداد كل عام ٢٠٪، وما نسعى إليه هو أن يكون لنا نصيب من الكوادر المصرية في هذه الصناعة التي باتت مهمة".

وتابع: "دربنا ٥ آلاف شاب مصري على تقنيات الألعاب الرقمية ونسعى لتنمية هذه الصناعة وبلوغ الشباب هذا السوق مهم، مضيفا: "نسعى مع الوزارت المتخصصة في هذا المجال أن ننشيء ألعاب رقمية نسعى لغرسها".

وردا على سؤال بشأن ألية استخدام القمر الصناعي في المرور وحركة الطرق، قال بالفعل يوجد مبادرة للطرق الذكية تعمل عليها وزارة النقل مع هيئات الدولة لتقديم الخدمات مستعينة بتكنولوجيات الاتصالات والمعلومات، على أن تبدأ في العمل قريبا بهذه الطرق وتزداد من حيث كثافتها والتنوع.