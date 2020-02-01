بنك مصر يفوز بجائزة أفضل بنك فى إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل

«جلوبال فاينانس العالمية» تمنحه الجائزة للعام الثانى عشر على التوالى

للمرة الثانية عشرة على التوالى يحصل بنك مصر على جائزة أفضل بنك فى إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل فى الشرق الأوسط لعام 2020، حيث اختارته مجلة جلوبال فاينانسGlobal Finance؛ وهى إحدى أكبر المجلات المالية المتخصصة فى العالم، والتى تتخذ من نيويورك مقرا لها وتستند المجلة فى اختيارها لهذه البنوك إلى مجموعة كبيرة من المعايير المصرفية الدولية، بالإضافة إلى آراء مجموعة متميزة من المحللين والمصرفيين الدوليين.

تمنح الجائزة لأفضل بنك على مستوى الشرق الأوسط استنادا إلى عدة معايير منها الأكثر تميزا من حيث الربحية، جودة خدمة العملاء المقدمة، الحصة السوقية، الأسعار التنافسية مقارنة بالبنوك الأخرى، استخدام أحدث التقنيات المصرفية المبتكرة، واستمرارا للنجاح فقد فاز بنك مصر بجائزة أفضل بنك لإدارة النقد والسيولة وصناديق أسواق النقد فى إفريقيا والشرق الأوسط لعامى 2009 و2010 وفى الشرق الأوسط للأعوام 2008، 2012، 2013، 2014، 2015، وأفضل بنك فى إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل فى الشرق الأوسط لأعوام 2015، 2016، 2017، 2018، وفى إفريقيا والشرق الأوسط لعام 2019.

ويعد الحصول على هذا اللقب للمرة الثانية عشرة تحديا وتأكيدا على استمرار ريادة البنك بمجال الاستثمار، حيث تحقق صناديق استثمار بنك مصر النقدية أعلى معدلات العائد على مستوى الشرق الأوسط، وذلك بفضل الإدارة الكفء والفعالة لجميع صناديق استثمار البنك بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة فى مجال إدارة الصناديق والمحافظ المالية، هذا ويقوم بنك مصر بتقديم باقة متنوعة من صناديق الاستثمار تلبى جميع احتياجات العملاء والمستثمرين سواء أفراد أو مؤسسات متماشيا مع تغيرات السوق وتواكب النهج المصرفى الحديث المتطور، بالإضافة إلى تقديم جميع خدمات الاسواق المالية والاستثمار ومنها؛ خدمات بنوك الاستثمار، خدمات أمناء الحفظ، الأوراق المالية، ترويج وإصدار السندات، التسويق والتطوير العقارى، وخدمات أمناء الاستثمار.

ويدير قطاع الأسواق المالية والاستثمار بالبنك محفظة الاستثمارات المباشرة والتى تتنوع فى مختلف القطاعات بما فى ذلك السياحة، والخدمات، والتشييد، والإسكان، والزراعة، والغذاء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها، حيث يمتلك البنك حصصا فى 157 شركة بإجمالى رءوس أموال تصل إلى 435 مليار جنيه مصرى وذلك في31 ديسمبر 2019، وخلال السنة المالية 2018/2019 وحتى نهاية عام 2019، نجح البنك فى المشاركة فى أنشطة الأسهم الخاصة والاستثمار المباشر باستثمار بمبلغ 4.4 مليار جنيه فى 13 شركة برأسمال إجمالى حوالى 8.9 مليار جنيه.

كما يحتل بنك مصر مكانة مرموقة فى أسواق الدين Debt Capital Markets عن طريق المحافظة على حصته السوقية حيث احتل موضع الريادة منذ عام 2014 إلى عام 2019 بحصة سوقية تجاوزت 40% من اجمالى حجم السوق، حيث يقوم البنك من خلال استراتيجية متكاملة لقطاع الأسواق المالية والاستثمار بالتوسع فى نشاط إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية الاكتتاب فى أدوات الدخل الثابت المحلية للهيئات والشركات لاهم وأكبر العمليات الخاصة بإصدارات السندات للشركات وزيادة حجم محفظة ذات جودة لسندات الشركات سواء سندات التوريق وسندات الشركات والتى مكنت بنك مصر فى استمرار الحفاظ على أكبر حصة سوقية، بالإضافة إلى ارتفاع العائد على تلك السندات، وقد بدأ بنك مصر منذ عام 2010 بالقيام بدور مرتب ومروج وضامن تغطية لعدد 32 اصدار بإجمالى قيمة إصدارات تتجاوز 30 مليار جنيه؛ حيث تبلغ المحفظة حاليا حوالى 5.5 مليار جنيه.

قد حاز بنك مصر على 23 جائزة ومركزا متقدما عن عام 2019 من كبرى المؤسسات والمجلات العالمية، وتعد تلك الجوائز تتويجا لجهود البنك وتأكيدا لدوره الرائد وقدرته المتواصلة على تحقيق مستويات أداء قوية ترجع إلى قوة ملاءة بنك مصر وثبات مركزه المالى، وقدرته على تحقيق معدلات نمو متصاعدة تشير إلى نجاح استراتيجيته وقدرته على تنويع قاعدة أصوله ويترجم ذلك فى استحواذه على أكبر قاعدة عملاء للصناديق، هذا ويسعى البنك دائما إلى تطوير وتعزيز قيمة الخدمات التى يقدمها لعملائه بما يتلاءم مع شتى المتطلبات والاحتياجات مستخدما أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية بهدف تقديم خدماته بصورة أكثر كفاءة.