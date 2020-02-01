 وزير المالية المكسيكي يسعى إلى تحفيز الإنفاق بعد انكماش الاقتصاد - بوابة الشروق
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وزير المالية المكسيكي يسعى إلى تحفيز الإنفاق بعد انكماش الاقتصاد

علم المكسيك
علم المكسيك
(د ب أ)
نشر فى : السبت 1 فبراير 2020 - 8:48 م | آخر تحديث : السبت 1 فبراير 2020 - 8:48 م

اقترح وزير المالية المكسيكي أرتورو هيريرا تخصيص 30 مليار بيزو (6ر1 مليار دولار) للإنفاق التحفيزي الحكومي، وفق ما ذكرته صحيفة "إل يونيفرسال"، بعد انكماش الاقتصاد العام الماضي.

وقدم نواب بحزب "مورينا" الحاكم الخطة، التي تغطي 10 مشاريع استثمارية ممولة من الحكومة الاتحادية، في اجتماع للبرلمان، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وقال هيريرا إن الوضع الاقتصادي معقد لأن بيئة الأعمال العالمية لم تتحسن. كما أشار إلى الحاجة إلى إنشاء صندوق للإنفاق المقاوم للتقلبات الدورية، إلى جانب الإصلاح الضريبي والتغييرات في محاسبة الديون.


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