الصين تصدر قرارات صارمة لجميع السكان للتخلص من حيواناتهم الأليفة

أمرت السلطات المحلية في الصين، جميع السكان، بالتخلص من حيواناتهم الأليفة وعدم حيازتها أو المخاطرة بإعدامها؛ وسط مخاوف من احتمال إصابة الحيوانات بفيروس كورونا الجديد الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص في أقل من 3 أسابيع، وذلك وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبحسب الصحيفة، أصدرت اللجان السكنية والمسئولين القرويين والشركات في مختلف المحافظات والبلديات بالصين، أوامر صارمة للسكان المحليين؛ للتصدي للوباء.

وحثت إحدى القرى في محافظة خبي الصينية، جميع الأسر، على التعامل مع حيواناتهم الأليفة في غضون 5 أيام، وإلا فإن المسئولين سيتعاملون معها تمامًا، بينما أصدرت لجنة سكنية أخرى في محافظة شنشي تعليمات للأهالي، للنظر إلى الوضع العام والتخلص من القطط والكلاب على الفور.

يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه كبير خبراء الأمراض المعدية في الصين، من أن الحيوانات الأليفة ستحتاج أيضًا إلى الحجر الصحي إذا ما تعرضت لمرضى فيروس كورونا، وهو ما تسبب في مخاوف من أن الحيوانات قد تصاب بالمرض أيضًا؛ وذلك على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أنها لم ترصد أي دليل على انتقال الفيروس إلى القطط أو الكلاب.

ورغم ذلك، فقد منع أحد الأحياء في مدينة ووهان -معقل تفشي فيروس كورونا- سكانه، من السماح لقططهم وكلابهم ومواشيهم بمغادرة المنازل؛ حيث هدد المسئولون في منشور تم تعميمه على الحي، السكان المحليين، بالقبض على الحيوانات وقتلهم ودفنهم في الحال إن وجدوا بالخارج، كذلك منعت سلطات أحد المجمعات السكنية في مدينة شنجهاي، سكانه، من إطعام الحيوانات الضالة؛ للسيطرة على الوباء والوقاية منه.

ونقلت الصحيفة عن جمعية الرفق بالحيوان الدولية، أن تعليمات أخرى مماثلة صدرت في المقاطعات والبلديات بالصين، بما في ذلك (بكين، وتيانجين، وشاندونج، وهيلونغجيانج، وخبي، ووهان، وشنشي، وشانجهاي).

كما أصدرت مدينة آنشان في مقاطعة لياونينج تعليمات إلى جميع أسواق الحيوانات الأليفة، بالتوقف مؤقتًا عن بيع وتداول الحيوانات، وكذلك تعليمات عاجلة إلى قوات الشرطة التابعة لها؛ من أجل "منع السكان من تمشية كلابهم في الأماكن العامة"، كما حظرت على السكان المحليين إطلاق طيور الحمام الخاصة بهم، إلى جانب إعدام أي طيور ضالة.

قال مسئول السياسات الصينية في جمعية الرفق بالحيوان الدولية، الدكتور بيتر ج. لي، إن المنظمة لاحظت التعليمات الصادرة عن السلطات المحلية الصينية التي تأمر بحظر وحتى قتل الكلاب والقطط الضالة، مشيرا إلى أن النهج الذي تتبعه السلطات المحلية في الصين ليس صحيحا للتعامل مع "الأزمة الوطنية"، والتي يمكن إرجاعها إلى أن "تجارة الحياة البرية خارج نطاق السيطرة".

ولفت "ج. لي" إلى أن "تلك الحيوانات لم تسهم في اندلاع وباء سارس في 2002-2003، ولا علاقة لها بوباء ووهان (كورونا)"، قائلا: "أرى أن مثل هذه الأوامر يمكن أن تقوض جهود الصين في الحد من تفشي المرض؛ لأنها تشتت الجهود والموارد التي تشتد الحاجة إليها بعيدا عن ساحة المعركة الحقيقية".

في السياق ذاته وبحسب الصحيفة، ارتفعت مبيعات أقنعة الوجه المخصصة للكلاب في الصين، بعدما شهدت إقبالا واسعا من هواة تربية الحيوانات الأليفة؛ خوفا من إصابتهم بالفيروس القاتل، ونقلت الصحيفة عن أحد البائعين عبر الإنترنت قوله إن "الطلب على أقنعة الكلاب ازداد حوالي 10 أضعاف ما كان عليه من قبل".