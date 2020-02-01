تقدم الإعلامي عمرو أديب، بالعزاء في وفاة العضو المنتدب لشركات أوراسكوم خالد بشارة، والزميلين الصحفيين أحمد منسي وزكية هداية، والذين اشتركوا جميعًا في سبب الوفاة وهو حوادث السير.

وأضاف «أديب» خلال تقديم برنامجه «الحكاية» المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، الجمعة، أن الوفيات الثلاث تشاركت في كونها «نزيف على الأسفلت المصري»، مشددًا على ضرورة بحث حلول لأزمات الحوادث المتكررة على الطرق.

وفيما يتعلق بالمهندس خالد بشارة، وصفه الإعلامي بـ«بيل جيتس مصر»، مشيرًا إلى كونه شخص دؤوب ومتميز ومشهود له بالكفاءة العملية، مضيفًا: «لازم نشوف الناس اللي بتضيع دي.. لازم حل حتى لو مصر مش الأولى عالميًا في حوادث الطرق.. لازم ضبط سير سيارات النقل وتخصيص حارات معينة لسيرها».

وطالب الإعلامي بضرورة النظر في أزمات حوادث السير بشكل جيد، ووضع شروط صارمة لاستخراج رخص القيادة.

لقى خالد بشارة الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، صباح اليوم الجمعة، مصرعه إثر حادث بميدان الرماية، وشغل خالد بشارة، العضو المنتدب لمجموعة أوراسكوم تيليكوم القابضة، قبل أن يستقيل ويشغل منصب الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة.

كذلك، لقي الصحفيان أحمد منسي وزكية هداية، مصرعهما، مساء اليوم ذاته، في حادث طريق عند مدخل محافظة الإسكندرية.