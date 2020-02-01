وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الأول الثانوي قبل ظهور نتيجة امتحانات نصف العام

وجه طارق شوقي وزير التربية والتعليم رسالة إلي طلاب الصف الأول الثانوي عبر صفحته الشخصية علي موقع فيسبوك، وذلك قبل الاعلان عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول.

قال شوقي للطلاب " أنتم تشهدون معنا نهضة كبيرة في التعليم العام في مصر، ومنحناكم اجهزة التابلت التعليمي لإتاحة نفس الفرصة لكل طالب في مصر لأن يطلع على محتوى بنك المعرفة الرقمي ، وأن يبدأ في إكتساب المهارات بدلًا من اضاعة الوقت والمال فيما لا يفيد".

وأضاف أن التابلت جزء من منظومة كبيرة جدا تسعى الدولة لتطبيقها عليكم لتقديم خدمة تعليمية أفضل تؤهلكم لسوق العمل، موضحان أنه تم رفع كافة المناهج على بنك المعرفة مع مصادر تعليمية اضافية تفاعلية من لمساعدة طلاب اولى ثانوي على فهم محتوى المناهج، وأكد أن الوصول لبنك المعرفة متاح لطلاب اولى ثانوي مجانا عبر التابلت سواء من داخل المدارس من خلال الشبكات والالياف الضوئية التي تم تزويد المدارس بها ، او من خارج المدارس عن طريق شريحة المحمول المجانية التي يتسلمها الطالب مع التابلت.

وأشار شوقي إلي أن الوزارة تسعي للانتقال من فكرة الحفظ والتلقين إلى فكرة الفهم و الاستمتاع بالدراسة و التعلم، وأوضح أن أسئلة امتحانات أولى ثانوي اختلفت ، حيث انتهى زمن الأسئلة ذات الإجابات النموذجية المحفوظة، وتم استبدالها بأسئلة تقيس الفهم و تساعد الطالب على التفكير والاجابة بنظام الكتاب المفتوح.

وتابع" طلاب أولى ثانوي يلاحظون أن الوزارة تتفاعل وتتواصل معهم بالرسائل من خلال التابلت ، كما يختلف شكل تفاعل الوزارة مع المعلمين ، و سيحتفل طلاب أولى ثانوي بهذا التغيير".